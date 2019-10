Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung + Diverse Fahrzeugteile aus Pkw gestohlen + Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen + Pkw gerät auf der Autobahn ins Schleudern + Brand eines Audi A6

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Verden. Am Sonntagvormittag kam es in einer Wohnung "Am Meldauer Berg" zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 32-jährigen Frau und ihrem 41-jährigen Ehemann. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Er soll sich die Verletzungen möglicherweise durch ein Messer zugezogen haben. Das genaue Geschehen ist bislang dennoch ungeklärt. Die Ermittlungen der Polizei Verden dazu dauern derzeit noch an.

Täter dringen in Wohnung ein

Ottersberg. Bislang unbekannte Täter drangen am Samstagabend im Heideweg über ein Fenster in eine Wohnung einer 84-jährigen in einem Mehrfamilienhaus ein. Nachdem sie in den Räumen nach Diebesgut suchten, flüchteten sie mit einer zweistelligen Bargeldsumme. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Geschehen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04205/8604 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen an die Beamten in Ottersberg.

Diverse Fahrzeugteile aus Pkw gestohlen

Langwedel. Am Sonntagabend zwischen kurz vor 22 Uhr und Mitternacht schlugen unbekannte Täter eines Scheibe eines Jaguar auf dem Mitfahrerparkplatz an der A27 in der Feldstraße ein und stahlen diverse Fahrzeuginnenteile. Mit der Beute gelang ihnen die Flucht. Als der 29-jährige Besitzer des Jaguars zu seinem Pkw zurückkam, entdeckte er den Schaden, der derzeit auf mehrere tausend Euro beziffert wird. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04231/8060 mit den Beamten in Verden in Verbindung zu setzen.

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Verden. In der Husarenstraße fing hinter einem Einrichtungsgeschäft unter einem Vordach abgelegte Pappe am Sonntagnachmittag Feuer. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Verden löschte den Brand zügig ab, sodass ein Übergriff auf das Gebäude nach ersten Erkenntnissen verhindert werden konnte. Auch Personen trugen demnach keinen Schaden davon. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen wurden von der Polizei Verden umgehend aufgenommen, sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Hinweise möglicher Zeugen, die verdächtige Umstände wahrgenommen haben, werden unter 04231/8060 entgegengenommen.

Motorrad-Fahrer stürzt bei Versuch, Unfall zu verhindern

Thedinghausen. Als ein 77-jähriger Fahrer eines VW am Sonntagmorgen von einem Grundstück nach links auf die Braunschweiger Straße abbiegen wollte, übersah er scheinbar einen 50-Jährigen auf einem Motorrad, der bereits auf der Braunschweiger Straße unterwegs war und Vorfahrt gehabt hätte. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der 50-Jährige noch zu bremsen, stürzte dabei jedoch möglicherweise aufgrund der regennassen Fahrbahn. Der Mann wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1.500EUR am Motorrad.

Pkw gerät auf der Autobahn ins Schleudern

Langwedel/A27. Am späten Sonntagabend geriet ein 34-jähriger Fahrer eines Nissan auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kurz hinter der Anschlussstelle Langwedel ins Schleudern und prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke, bevor er auf dem rechten Fahrstreifen gegen einen Daimler mit drei Insassen prallte. Der 53-jährige Fahrer des Daimler, sowie seine beiden 63- und 64-jährigen Mitfahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der gesamte Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 19.000EUR beziffert. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Zeitpunkt des Geschehens war die Fahrbahn nach ersten Erkenntnissen nass und es herrschte Regen. Die genaue Unfallursache ist bisher dennoch unklar. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Langwedel dauern dazu an.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Polizei bittet um Mithilfe nach Brand eines Audi A6

Ritterhude. Am Montag in den frühen Morgenstunden brannte ein Audi A6 in der Lesumer Straße. Die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ihlpohl löschten das Feuer ab. Das Fahrzeug brannte dennoch vollständig aus. Ein beträchtlicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich ist dabei entstanden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Osterholz, bestehen Anhaltspunkte für eine mögliche Brandstiftung. Die genauen Untersuchungen dazu dauern derzeit noch an. Der Pkw war in der Lesumer Straße am Straßenrand geparkt. Bei der Straße handelt es sich um eine Sackgasse, die in der Verlängerung zu einer Diksothek führt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten in Osterholz gebeten.

