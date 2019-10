Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung nach Einbrechern - Wer kennt die abgelichteten Personen?





Essen (ots)

45128 E-Südviertel: Mit einem Lichtbild sucht die Polizei nach zwei Einbrechern, die vermutlich in der Nacht vom 3. September auf den 4. September (Dienstag auf Mittwoch) in ein Restaurant und ein in Wettbüro eingebrochen sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die beiden Täter gewaltsam Zutritt in ein Restaurant an der Rellinghauser Straße. Das Nachbargeschäft, ein Wettbüro, wurde ebenfalls in der gleichen Nacht durch die Einbrecher gewaltsam geöffnet. Erbeutet wurde Bargeld. Sie konnten jedoch durch eine Sicherheitskamera videografiert werden. Mit einem Lichtbild aus den Aufzeichnungen erhofft sich der Ermittler des Kriminalkommissariats 32 Hinweise zu den Tätern. Rufnummer 0201/829-0. (ChWi)

