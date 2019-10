Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuber versuchen 11-jähriges Kind zu bestehlen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45355 E-Bochold: Zwei bislang unbekannte Räuber überfielen gestern Abend (12. Oktober) einen 11-jährigen Jungen, der sich mit seinem Rad auf der Bocholder Straße befand. Den alarmierten Beamten teilte der Junge mit, dass er sich gegen 19:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Bocholder Straße befunden habe. In Höhe eines kleinen Fußgängerwegs, der zu einem Netto-Markt führt, sollen sich ihm zwei Männer in den Weg gestellt haben. Unter Vorhalt eines Messers verlangten sie von dem Jungen Geld, welches er aber nicht hatte. Daraufhin trat ihm der Haupttäter gegen das Bein, bevor sie von der Örtlichkeit in Richtung des Supermarktparkplatzes weggingen. Der Junge eilte daraufhin sofort nach Hause und erzählte seinem Vater von dem Vorfall. Glücklicherweise blieb der 11-jährige, bis auf einen Schock, unverletzt. Fahndungsmaßnahmen mehrerer Streifenwagen waren erfolglos. Nun sucht die Polizei mit Hilfe der Personenbeschreibung die beiden Räuber. Der Haupttäter soll zirka 40 Jahre alt sein, trug ein weißes T-Shirt, eine kurze Shorts und eine Cappy. Der Komplize soll ebenfalls um die 40 Jahre alt sein, trug ein dunkles T-Shirt mit Männerkopf-Logo, eine kurze Shorts und ebenfalls eine Cappy. Besonders auffällig war ein schwarzes Tattoo im Halsbereich. Hinweise auf die Täter nimmt dir Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell