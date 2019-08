Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auffahrunfall auf B212 +++ Unbekannter Pkw-Fahrer gesucht

Delmenhorst (ots)

Nordenham. Zu einem Auffahrunfall ist es am Sonntagmittag um 13.40 Uhr auf der Rahdener Straße (B212) gekommen. Eine 48-jährige Radfahrerin aus den Niederlanden überquerte aus Richtung Schweewarden kommend die B212 an der Kreuzung B212/Burhaver Straße. Der 54-jährige Nordenhamer Fahrer eines sich nähernden Pkws bremste sein Fahrzeug ab, um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu vermeiden. Ein ihm nachfolgender 25 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Nordenham konnte nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auf. Der Fahrer sowie die 50 Jahre alte Beifahrerin, ebenfalls aus Nordenham, des vorderen Pkw wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

.

Stadland. Einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer sucht derzeit die Polizei. Dieser hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Sonntag in der Zeit von 12.15 bis 17 Uhr einen auf dem Parkplatz an der ehemaligen Sparkasse abgestellten Opel Corsa beschädigt. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Stadland unter 04732-389.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an:

Désirée Krikkis

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell