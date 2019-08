Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Einbrecher steigen in Wohnhaus ein +++ Mit 2,2 Promille am Steuer +++ Rollerfahrerin leicht verletzt +++ Motorradfahrer übersehen

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagabend in der Zeit von 17.30 bis 23.45 Uhr in ein Wohnhaus im Riedeweg eingebrochen. Die Diebe durchsuchten mehrere Räume und nahmen unter anderem Schmuck mit. Zur insgesamt verursachten Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590.

Delmenhorst. Ein 34 Jahre alter Mann aus Dötlingen setzte sich am Sonntag hinter das Steuer seines Pkw, obwohl er zuvor Alkohol getrunken hatte. Gegen 18 Uhr kontrollierten ihn Polizeibeamte im Hasporter Damm. Sie führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,2 Promille ergab. Der Mann musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 34-Jährige musste außerdem seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Delmenhorst. Leicht verletzt hat sich eine 17-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall am Sonntagmittag, gegen 12.10 Uhr. Sie befuhr mit ihrem Moped die Bismarckstraße stadtauswärts. Vor ihr befand sich ein 79 Jahre alter Mann aus Ganderkesee mit seinem Pkw. Dieser musste verkehrsbedingt bremsen. Die 17-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr befindlichen Pkw auf. Sie verletzte sich leicht. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Delmenhorst. Einen Motorradfahrer hat ein 36-jähriger Delmenhorster am Sonntagmittag gegen 12.10 Uhr übersehen. Der Mann wollte mit seinem Pkw vom rechten Fahrbahnrad nach links auf den Hasporter Damm stadteinwärts abbiegen. Dabei übersah er einen ebenfalls stadteinwärts fahrenden 58 Jahre alten Mann aus Ganderkesee. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

