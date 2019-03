Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Tatverdächtige wegen Raum in Haft - Fahrraddiebstahl - Auto entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Handy geraubt

Ein 20-jähriger Nigerianer wurde am Donnerstagabend Opfer eines Raubes im Heuweg. Gegen 20:00 Uhr wurde er im Bereich der dortigen Unterkunft für Asylbewerber von zwei Landsmännern körperlich angegriffen. Im Verlauf der Auseinandersetzung raubten die 20 und 28 Jahre alten Männer ihrem Opfer sowohl das Handy als auch Bargeld. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Täter wurden noch am Abend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte gegen die beiden Tatverdächtigen eine richterliche Vorführung, die am Freitagnachmittag durchgeführt wurde. Ein Haftrichter beim AG Waiblingen erließ gegen beide Tatverdächtige einen Haftbefehl, die in Vollzug gesetzt wurden. Von der Kripo Waiblingen wurden die beiden Tatverdächtigen im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Stammheim eingewiesen.

Waiblingen: Unfall mit Blechschaden

Ein 71 Jahre alter Ford-Fahrer verursachte auf einem Parkplatz am Alten Postplatz einen Unfall mit insgesamt rund 5500 Euro Schaden. Der Mann übersah beim Rangieren einen geparkten Audi. Beim Zusammenstoß wurden beide Autos beschädigt.

Waiblingen: Diebstahl von Fahrrad

Am Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein neongrünes Mountainbike, das auf einem Spielplatz im Alfred-Diebold-Weg abgestellt war, gestohlen. Der Besitzer hatte das Fahrrad der Marke KTM im genannten Zeitraum auf dem Spielplatz unverschlossen abgestellt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen ein entsprechendes Mountainbike aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weinstadt unter Telefonnummer 07151 65061 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Auto entwendet - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr und Freitag, 08:30 Uhr wurde vom Hof eines Autohauses in der Max-Eyth-Straße ein Mercedes Benz Viano im Wert von rund 25.000 Euro gestohlen. Hierzu brachen die Diebe die Schranke zum Hof des Autohauses auf. Auf dem Gelände eines weiteren Autohauses in der Max-Eyth-Straße wurden in derselben Nacht die amtlichen Kennzeichen WN-LS 1723 entwendet. Es wird nun vermutet, dass diese Kennzeichen am gestohlene Auto montiert wurden. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder denen der gestohlene Pkw aufgefallen ist, sollen sich bitte beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 melden.

Schorndorf: Unfall mit leicht verletzter Frau

Am Freitagmorgen, gegen 05:25 Uhr verursachte ein 51-jähriger Honda-Fahrer einen Unfall mit einer leicht verletzten Jugendlichen. Der Pkw-Lenker übersah in der Benzstraße eine 16-Jährige, die ihr Fahrrad über den Zebrastreifen schob. Hierbei wurde die junge Frau leicht verletzt. Sie wurde vor Ort behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 1100 Euro.

Auenwald: Nach Überholmanöver aufgefahren

Eine 61-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 13 Uhr in Mittelbrüden die Unterbrüdener Straße. Sie überholte in Ortsmitte einen vorausfahrenden Pkw und fuhr beim Wiedereinscheren auf einen VW Passat auf, dessen Fahrer zuvor von einem Parkplatz eines dortigen Discounters kommend in Richtung Unterbrüden eingebogen ist. Bei dem Zusammenstoß wurde sowohl die Unfallverursacherin als auch der 26-jährige VW-Lenker verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Unfallautos, die abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro.

