Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Sperrung der B14

Backnang (ots)

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer war am Freitagmorgen, kurz nach 9 Uhr, von Winnenden kommend in Richtung Sulzbach unterwegs. Auf Höhe Backnang bemerkte er zu spät, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug bremste und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam der Lkw, der mit Eisenbahnschienen beladen war, nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Zur Bergung des Lkw musste die B14 gesperrt werden, die Sperrung bleibt voraussichtlich bis ca. 14:00 Uhr aufrecht erhalten. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, zudem entstand Flurschaden in nicht bekannter Höhe.

