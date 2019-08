Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Radfahrer in Lemwerder von PKW angefahren - schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am 10.08.2019 gegen 13.55 Uhr befährt eine 21-Jährige Lemwerderanerin mit ihrem Pkw die Tecklenburger Straße und übersieht beim Abbiegen nach rechts einen vorfahrtsberechtigten, 61-jährigen Radfahrer aus Lemwerder, der den Einmündungsbereich Stedinger Straße/Tecklenburger Straße in Richtung Ortsmitte Lemwerder befährt. Im Abbiegevorgang erfasst die PKW-Fahrerin das Fahrrad mit dem Außenspiegel, so dass der Radfahrer zu Fall kommt. Der schwer verletzte Radfahrer wird mittels Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus verbracht.

