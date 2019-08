Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfallflucht in Nordenham, Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 10.08.2019, zwischen 10.40 und 11.10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Deichgräfenstraße ein Pkw Ford Fiesta durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731 / 99810 in Verbindung zu setzen.

