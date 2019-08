Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsdelikte im Landkreis Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen: Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag um 10:20 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Wildeshausen auf der Straße Im Hagen fest, dass der 52-jährige Fahrzeugführer aus Dötlingen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen 16:00 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in Dötlingen auf der Wildeshauser Landstraße bei einem 23-jährigen Fahrzeugführer aus Wildeshausen festgestellt, dass dieser zwar eine ausländische Fahrerlaubnis vorlegen konnte, für Deutschland jedoch ein Fahrverbot vorlag. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Großenkneten: Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, um 21:00 Uhr wurde im Rahmen einer Kontrolle in Döhlen auf der Straße Im Dorf festgestellt, dass der 48-jährige Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespanns aus Großenkneten unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand (0,54 Promille) und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem waren der Pkw und der Anhänger nicht zugelassen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Wildeshausen: Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag um 23:35 Uhr wurde in Wildeshausen auf der Breslauer Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 25-jährige Fahrzeugführer eines Lieferwagens unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Bei einem Atemalkoholtest wurde eine Beeinflussung von 1,17 Promille festgestellt. Zudem besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde eine Blutprobe genommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ganderkesee: Fahren unter Drogeneinfluss Am Samstag um 13:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ganderkesee auf der Almsloher Straße festgestellt, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Bremen unter dem Einfluss von Betäubungsmittel fuhr. Es wurde eine Blutprobe genommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ganderkesee: Fahren unter Drogeneinfluss Am Samstag um 20:15 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ganderkesee auf der Straße Am Steinacker festgestellt, dass ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Ganderkesee unter dem Einfluss von Betäubungsmittel fuhr. Es wurde eine Blutprobe genommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

