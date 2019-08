Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 10.08.2019, in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 22.30 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Borkumer Straße in Delmenhorst ein und entwendete daraus Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 2.000 Euro.

