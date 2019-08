Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ferienreiseverkehr und Verkehrsunfälle im Bereich des Autobahnpolizeikommissariats Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Der Samstag, 10.08.2019, war im gesamten Zuständigkeitsbereich des Autobahnpolizeikommissariats Ahlhorn gekennzeichnet von einem hohem Verkehrsaufkommen, der durch das Ferienende in Niedersachsen und die Mitte der Ferien in Nordrhein-Westfalen bedingt war. Insbesondere auf der A 1 in den Baustellenbereichen aber auch auf den Baustellen auf der A 29 kam es zu Staus und stockendem Verkehr.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn verzeichnete am Samstag insgesamt sieben kleinere Unfälle mit ausschließlich Blechschaden auf allen Autobahnen. Bei diesen Unfällen wurden keine Personen verletzt. Unfallursachen waren Unachtsamkeit in Kombination mit zu geringem Abstand im Stau bzw. bei stockendem Verkehr und bei zwei Unfällen, die sich auf Parkplätzen ereigneten, Fehler der Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken. Der Sachschaden beläuft sich bei allen Unfällen zusammen auf insgesamt ca. 24.000 Euro.

