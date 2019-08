Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 10.08.2019, gegen 17.15 Uhr, fuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer von dem Parkplatz an den Bahngleisen des Bahnhofs Nordenham auf die Zufahrtsstraße zum Bahnhof. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 71-jährigen Radfahrerin, die diese Zufahrtsstraße, aus Richtung Strandallee kommend, befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Die Schadenshöhe an den beiden Fahrzeugen steht zur Zeit noch nicht fest.

