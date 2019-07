POL-HSK: Falsche Polizisten schlagen erneut zu

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Insgesamt elf Mal meldeten sich Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei in Arnsberg und Sundern. Der Grund waren Anrufe von falschen Polizisten. Erfolg hatten die Täter bei einem 87-jährigen Arnsberger. Hier wurden den Tätern eine vierstellige Summe Bargeld übergeben. In den anderen Fällen reagierten die Betroffenen genau richtig. Sie beendeten das Gespräch und riefen die echte Polizei. Immer wieder gelingt es Betrügern mit dieser Masche Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Wir appellieren: Sprechen Sie mit Ihren Verwandten. Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Onkel, Tante, Oma und Opa. Machen Sie die Menschen in Ihrem Umfeld darauf aufmerksam! Mit diesen Tipps der Polizei können Sie sich und Ihre Verwandten vor Trickbetrügern schützen:

- Die auf dem Display erscheinende Nummer 110 ist falsch. Mit

geringem Aufwand lassen die Täter die 110 oder andere Behördennummern im Telefon erscheinen.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel den echten Polizeiruf 110 an. - Scheuen Sie sich auch nicht bei guten Freunden, Nachbarn oder

Angehörigen nachzufragen.

- Die Polizei wird sie niemals um Geldbeträge oder andere

Wertgegenstände bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

- Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an

unbekannte Personen. Die Polizei ist für Sie da! Sollten Sie Fragen haben, besuchen Sie die nächstliegende Polizeiwache oder rufen Sie uns einfach an! Weitere Informationen zum Betrug mit falschen Polizisten finden sie im Internet: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

