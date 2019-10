Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Einbrecher durch Anwohner überrascht - 62-jähriger durch flüchtigen Eindringling mit Messer leicht verletzt - Hubschrauber und Diensthund zur Fahndung eingesetzt

Essen (ots)

45149 E-Haarzopf: Mit einem Hubschrauber, mehreren Streifenwagen und einem Diensthund suchten Polizeibeamte aus Essen und Mülheim am Samstagmorgen (12. Oktober) einen flüchtigen Einbrecher, der von Anwohnern eines Wohnhauses an der Humboldtstraße überrascht worden ist. Bei der Flucht griff der Flüchtende einen Bewohner (62) an, der glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Gegen 4:30 Uhr befand sich der Essener im Hausflur und schnürte sich die Schuhe, als sich das Licht im Keller durch den Bewegungsmelder überraschend einschaltete. Im selben Moment rannte ein unbekannter Mann die Kellertreppe hoch und versuchte, an dem 62-Jährigen vorbei durch die Haustür zu flüchten. Dabei gerieten die Beiden in ein Handgemenge, in dessen Verlauf der Einbrecher ein kleines Messer zückte und damit in Richtung des Esseners stach. Mit einem Tritt schaffte es der Anwohner, den Einbrecher zu Boden zu bringen und sich selbst aus der gefährlichen Situation zu befreien. Aus der sicheren Wohnung heraus rief er daraufhin den Notruf der Polizei. Erst dort bemerkte der Essener eine leichte Verletzung. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang unerkannt fliehen. Ein Diensthund konnte die Fährte aufnehmen, welche sich im Bereich Beekmannstraße, Ecke Harscheidweg verlor. Kriminalbeamte erschienen noch in den frühen Morgenstunden am Tatort und übernahmen die ersten Ermittlungen. Der Täter soll zirka 35 - 40 Jahre alt sein, zwischen 170 und 180 cm groß, hat einen dunklen Teint und trug bei Tatausführung eine dunkle Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise zum Täter nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell