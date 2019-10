Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall geht glimpflich aus

Blender (ots)

Am Sonntagmittag kam es "In der Marsch" zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine 59-jährige Fahrerin eines Kia kam demnach in Fahrtrichtung Blender aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und streifte dabei eine Leitplanke. Der Pkw gelangte kurz darauf wieder zurück auf die Fahrbahn. Ein hinter ihr fahrender 56-Jähriger in einem Audi soll den Hergang beobachtet und den Kia überholt haben. Nach ersten Erkenntnissen gelang es ihm anschließend, den Kia langsam abzubremsen. Dennoch sei es zu einem Aufprall des Kia auf den Audi gekommen. Bevor beide Fahrzeuge schließlich zum Stillstand kommen konnten, geriet die 59-jährige in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn und prallte gegen ein Verkehrsschild. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 9.000EUR. Der Kia musste zudem abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, die 59-jährige wurde jedoch zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

