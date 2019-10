Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Sundern/Arnsberg (ots)

Sundern:

Im Leibnizweg versuchten am Dienstag unbekannte Täter in eine Wohnung einzubrechen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 08.30 Uhr und 11.30 Uhr. Sie scheiterten an der Terrassentür. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Arnsberg:

Im Bellingser Weg drangen zwischen Montag, 09.00 Uhr und Dienstag 09.00 Uhr Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Hier durchsuchten sie die Räume und entwendeten diverse Gegenstände.

In der Schobbostraße wurde ein Einbrecher von Zeugen gestört. Gegen 04.00 Uhr wurden Zeugen am Mittwochmorgen von einem Einbrecher geweckt, der eine Scheibe eingeschlagen hatte. Kurz nachdem die Zeugen die Polizei gerufen hatten, kletterte der Mann über einen Zaun und fuhr als Beifahrer in einem dunklen Wagen davon. Die Nahbereichsfahndung war erfolglos. Der Tatort wurde mit der Besitzerin begangen. Es blieb beim Versuch. Gegen 06.00 Uhr riefen die Nachbarn wieder die Polizei. Offensichtlich war der Einbrecher wieder am Geschäft und versuchte den Einbruch zu vollenden. Die Person war sehr jung, dünn, etwa 170 cm groß, dunkel gekleidet und sie trug einen schwarzen Rucksack mit einem weißen Rechteck am Reißverschluss. Wieder wurde die Polizei gerufen. Nach kurzer Zeit flüchtete der Täter wieder. Im Nahbereich konnte erneut kein Verdächtiger gefunden werden.

In der "Langen Wende" wurde in ein Geschäft eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 18. Oktober und dem 22. Oktober.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

