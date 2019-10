Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: In der Zeit zwischen dem 15. und 21. Oktober versuchten unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Domänenstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten an einer Tür und zwei Fenstern. Es entstand Sachschaden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung. Brilon: Während des Urlaubs der Anwohner brachen unbekannte Täter in eine Garage an der Brückenstraße ein. Die Täter entwendeten Gartenwerkzeuge. Die Tat geschah zwischen dem 16. und 21. Oktober. Bereits am 15. Oktober bemerkte ein Anwohner drei verdächtige Personen im Garten der Nachbarn. Diese trugen eine braun-graue Arbeitsbekleidung. Ein Mann hatte blonde Haare und eine auffällige Nase. Ein anderer Mann besaß ein asiatisches Aussehen. Das Trio gab an, angebliche Pflasterarbeiten vorzubereiten. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell