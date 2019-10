Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Am Samstag gegen 4 Uhr haben Unbekannte versucht in ein Haus in der Wilhelm-Hauff-Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch die Rollladen eines Fensters hochzudrücken.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Winterberg: Am Montag gegen 0:10 Uhr sind Unbekannte in eine Backstube in der Straße "Am Waltenberg" eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren. In der Backstube scheiterten die Einbrecher bei dem Versuch einen Tresor zu öffnen. Die Täter waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen. Einer trug eine rostfarbene Jacke.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Marsberg: Im Zeitraum zwischen Samstag 13 Uhr und Sonntag 12:40 Uhr sind Unbekannte in einen Buchladen in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter schoben eine elektrische Schiebetür auf. Ob jemand im Gebäude war und ob etwas gestohlen wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Mittwoch 12 Uhr und Donnerstag 17 Uhr sind Unbekannte in ein Toilettenhaus eines Sportplatzes in der Straße "In den Oeren" eingebrochen. Die Täter öffneten ein Fenster und verschafften sich so Zugang zum Inneren. Ob etwas gestohlen wurde steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Arnsberg: Am Samstag um 22:25 Uhr sind Unbekannte in einen Schrebergarten in der Straße "Auf den Kämpen" eingebrochen. Die Täter öffneten das Vorhängeschloss eines Holztores und verschafften sich so Zugang zum Garten. Anschließend hebelten die Einbrecher die Holztür der Gartenlaube auf und durchwühlten den Innenraum. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch unklar.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

