Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Rollerfahrerin schwer verletzt; Rutesheim: Porsche entwendet; Ehningen: Zeugen nach Unfallflucht mit schwer verletzter Person gesucht

Ludwigsburg (ots)

Weil im Schönbuch: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Dienstag gegen 8:40 Uhr befuhr eine 62-jährige Rollerfahrerin gemeinsam mit einem 75 Jahre alten Sozius die Straße "Schulsteige" in Richtung der Ortsmitte von Weil im Schönbuch. Im Bereich einer dortigen Steigung kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Bordstein und streifte eine angrenzende Mauer. Bei dem anschließenden Sturz wurde sie schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Mitfahrer blieb unverletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Rutesheim: Porsche entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendete ein bislang unbekannter Täter einen in der Hegelstraße in Rutesheim abgestellten Porsche. Bei dem PKW handelt es sich um einen schwarzen Cayenne S, an dem Böblinger Kennzeichen angebracht waren. Der Wert des Fahrzeuges wird auf circa 70.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, entgegen.

Ehningen: Zeugen nach Unfallflucht mit verletzter Person gesucht

Am Mittwochmorgen, gegen 8:15 Uhr, befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Roller die Kreisstraße 1001 von Holzgerlingen in Richtung Ehningen. In einer scharfen Linkskurve wurde sie von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beim Überholen wohl derart geschnitten, dass sie dem PKW ausweichen musste, hierbei von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die schwer verletzte junge Frau zu kümmern. Die 19-Jährige wurde von einem Ersthelfer neben der Fahrbahn liegend gefunden. Sie wurde durch den verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Fahrzeug, das der Unbekannte lenkte, soll es sich um einen silbernen PKW gehandelt haben. Hinter der Rollerfahrerin und dem unfallbeteiligten Fahrzeug sollen sich noch zwei weitere Fahrzeuge befunden haben, die den Unfall beobachtet haben könnten. Insbesondere bittet die Polizei diese Zeugen sich unter Tel. 07031/13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell