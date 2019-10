Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in einen Getränkemarkt

Brilon (ots)

In der heutigen Nacht gegen 2.15 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Briloner Oststraße. Bislang unbekannte Täter überwanden den ca. 2 Meter hohen Zaun des Geländes und hebelten darauf ein Fenster zu den Geschäftsräumen des Marktes auf. Die Täter erbeuteten Zigaretten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961/90200 entgegen. (DS)

