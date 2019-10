Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Am Samstag, den 12. Oktober, versuchte sich ein silberner BMW einer Fahrzeugkontrolle zu entziehen. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der 19-jährige Erwitter durch Neheim. Er missachtete rote Ampel und überholte mehrere Autos an unübersichtlichen Stellen. In der Möhnestraße endete die kurze Verfolgungsfahrt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei sucht zwei Fahrradfahrer, welche an der Einmündung Graf-Gottfried-Straße/L 745 gewartet und einen Teil der Fahrt beobachtet haben. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

