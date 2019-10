Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wildunfall vorgetäuscht

Schmallenberg (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 02.45 Uhr wurde die Polizei zu einem vermeintlichen Wildunfall zwischen Winkhausen und Oberkirchen gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf den 22-jährigen Fahrer aus Schmallenberg und sein beschädigtes Auto. Der Schmallenberger berichtete von einem Zusammenstoß mit einem Reh. Die Polizisten überprüften die Schäden am Wagen, welche nicht mit der "Geschichte" des Mannes übereinstimmten. Außerdem bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Zuge der Unfallaufnahme wurden in Winkhausen umgefahrene und beschädigte Verkehrszeichen an einer Verkehrsinsel entdeckt. Diese passten zu den Schäden am Wagen des Schmallenbergers. Gegen den Mann wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

