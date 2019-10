Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Arnsberg (ots)

In der Rumbecker Straße brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Bäckerei ein. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände.

Im "Alten Feld" warfen am Donnerstagmorgen gegen 00.45 Uhr unbekannte Täter ein Fenster eines Bürogebäudes ein. Nachdem die Täter in durch das Fenster gestiegen waren, löste die Alarmanlage aus. Vor Ort konnte niemand angetroffen werden. Ob etwas entwendet worden ist, ist noch nicht klar.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

