Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pkw-Fahrer übersieht Motorrad

Weissach im Tal (ots)

Ein 24jähriger Ford-Fahrer wollte am Karfreitag ggegen 16.20 Uhr von der Unterweissacher Straße aus Richtung Unterweissach kommend nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 45jährigen Motorradfahrer. Trotz Vollbremsung prallte der Kawasaki-Fahrer in die hintere rechte Fahrzeugseite des Fiestas. Während der 45Jährige zu Boden stürzte, schleuderte die Kawasaki weiter und prallte gegen einen weiteren am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart. Glücklicherweise wurde der Kawasaki-Fahrer nur leicht verletzt, nicht zuletzt weil er komplette Schutzkleidung getragen hat. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

