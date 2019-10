Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191011.4 Friedrichskoog: Fahrzeuge aufgebrochen

Friedrichskoog (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte auf einem Parkplatz in Friedrichskoog die Scheiben dreier Fahrzeuge zerstört und aus dem Inneren zumeist Taschen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Die drei betroffenen Fahrzeuge befanden sich auf dem Großparkplatz Friedrichskoog Spitze in der Koogstraße. Die jeweiligen Besitzer waren in der dortigen Kurklinik aufhältig und hatten Teile ihres Reisegepäcks in den Wagen gelagert. Die Diebe schlugen bei allen Autos eine Scheibe ein und nahmen unter anderem Schulrucksäcke, Spielsachen und einen Kindersitz mit. Der Sachschaden, den sie anrichteten, dürfte bei etwa 2.500 Euro liegen, der Wert des Stehlguts bei rund tausend Euro.

Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

