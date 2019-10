Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191011.3 Brunsbüttel: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Brunsbüttel (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagmittag in Brunsbüttel ereignet hat, sucht die Polizei nach einem der Beteiligten.

Gegen 13.20 Uhr war die Geschädigte auf der Brunsbütteler Straße unterwegs. Sie hatte gerade das Grundstück der Hausnummer 12 in Richtung Eddelaker Straße verlassen, als ein Unbekannter sie mit einem Auto linksseitig überholte und ihren Angaben zufolge schnitt. Die Anzeigende lenkte ihren Wagen im Zuge des Überholmanövers stark nach rechts, geriet auf den Bürgersteig und gegen die dortige Straßenlaterne, die umknickte. Zu einer Berührung mit dem überholenden Fahrzeug war es nicht gekommen, dieses setzte seinen Weg in Richtung Eddelaker Straße fort. An dem Unfallwagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, die 39-Jährige Fahrerin und eine Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Hinweise auf den flüchtigen Unfallbeteiligten gibt es nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 melden. Dies gilt auch für den Unbekannten selbst.

