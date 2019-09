Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Autowerkstatt

Gönnheim (ots)

Am 14.09.2019 kam es zwischen 00:00 - 08:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Autowerkstatt in der Bahnhofstraße in Gönnheim. Der oder die unbekannten Täter drückten mit Gewalt ein gekipptes Fenster auf, wodurch sie in die Räumlichkeiten der Autowerkstatt gelangten. Eine Geldkassette wurde aufgebrochen und die darin befindlichen Tageseinnahmen in Höhe von 1500,-EUR entwendet. Außerdem wurde ein zur Reparatur in der Autowerkstatt abgestellter Peugeot 407 entwendet, welcher vermutlich als Fluchtfahrzeug genutzt wurde. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel.: 06322-963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de



SB: A. Gauch



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell