POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rund um den Wurstmarkt (Beginn des Nachmarktes)

Bad Dürkheim (ots)

Aus polizeilicher Sicht war der Beginn des Nachmarktes ereignisreich. Bei gutem Wetter war ein hohes Besucheraufkommen zu verzeichnen. Auf dem Festplatz und in unmittelbarer Nähe kam es zu einer sexuellen Belästigung, sechs Körperverletzungsdelikten, einer Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten, einem Handydiebstahl und einem Verstoß gegen das Waffengesetz bei dem ein Messer und ein Pfefferspray sichergestellt wurden. Zudem wurden 4 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und geringe Mengen an Betäubungsmittel sichergestellt.

Im Kurpark kam es gegen 00.40 Uhr zu einem Raubdelikt. Bislang 4 unbekannte Täter forderten von fünf Jugendlichen eine Musikbox und deren Handys. Hierbei schlugen sie auf die Jugendlichen ein. Drei der Jugendlichen erlitten Verletzungen. Einer der Verletzten musste in das Krankenhaus eingeliefert werden. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer Tel.: 06322/963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Weiterhin mussten 6 Platzverweise erteilt und 4 Personen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Beim Abreiseverkehr wurde eine Trunkenheitsfahrt festgestellt. Bei einem weiteren Fahrzeugführer konnte eine Trunkenheitsfahrt verhindert werden.

