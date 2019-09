Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - ERSTMELDUNG - Tödlicher Verkehrsunfall an unbeschrankten Bahnübergang

Wachenheim (ots)

Am 13.09.19, gegen 14:30 Uhr, wurde die Polizei Bad Dürkheim über einen Unfall an einen unbeschrankten Bahnübergang an der Bahnstrecke zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim informiert. Die Unfallstelle befindet sich nördlich von Wachenheim auf einen Feldweg i.R. der Villa Rustica. Der an dem Unfall beteiligte Fahrer eines Pkw wurde nach bisherigen Feststellungen von einer Regionalbahn der DB AG erfasst. Er verstarb noch am Unfallort. Die Bahnstrecke zwischen Neustadt und Bad Dürkheim ist derzeit gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Aufgrund der Sperrung der Bahnstrecke kommt es im Anreiseverkehr mit der DB AG zum "Bad Dürkheimer Wurstmarkt" so Behinderungen. Es wird nachberichtet !

