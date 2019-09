Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rund um den Wurstmarkt - Neuerliche Einbrüche in Schubkarchstände

Bad Dürkheim (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Zeit vom 12.09.19, 23:00 Uhr bis 13.09.19, 08:00 Uhr an drei Schubkarchständen zu schaffen. Wie bereits in der Nacht zum 11.09.19 (wir berichteten) wurden die vorhandenen Vorhängeschlösser und Schieberiegel zur Seite gebogen. Bei zwei Ständen gelang es ihnen dadurch in den Stand zu kommen. Aus diesen entwendeten sie jeweils einen niedrigen Bargeldbetrag. Bei einem weiteren Stand konnte sie die Einbruchsicherung nicht überwinden und es blieb daher beim Versuch. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

