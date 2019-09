Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Amfetamin, aber ohne Führerschein

Hettenleidelheim (ots)

Am Freitag, 13.09.2019 um 15:35 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Grünstadt in der Wattenheimer Straße in Hettenleidelheim einen Audi A4. Direkt nach der Ansprache äußerte der 32-jährige Fahrer aus Altleiningen, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Im weitere Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer darüber hinaus, unter Einfluss von Amfetamin am Straßenverkehr teilgenommen hat. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die entsprechenden Verfahren gegen ihn wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

PHK Andreas Fingerle

Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell