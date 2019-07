Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag brachen unbekannte Täter in eine Eventhalle auf der Gräwenkolkstraße ein. Um ins Gebäude zu gelangen hatten die Täter ein auf Kipp stehendes Fenster geöffnet. Im Inneren hebelten sie einen Zigarettenautomaten auf und stahlen daraus Zigarettenschachteln. Der Umfang der erbeuteten Zigaretten steht zur Zeit noch nicht fest.

Bottrop

Mittwoch, in der Zeit von Morgens bis Nachmittags, brachen unbekannte Täter die Wohnungstür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Am Quellenbusch ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

Recklinghausen

Nach Aufhebeln der Wohnungstür drangen unbekannte Täter am Mittwoch, in den Nachmittagsstunden, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Auf den Flachsbeckwiesen ein. Die Täter suchten in der Wohnung nach Beute und nahmen Bargeld und Teile einer Spielkonsole mit.

Gladbeck

In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter an einem Wohnhaus auf der Bottroper Straße die Haustür auf und drangen dann ins Haus ein. Das Haus befindet sich aktuell im Umbau. Im Keller demontierten die Täter die kupfernen Heizungsrohre und nahmen sie mit.

Castrop-Rauxel

Unbekannte hebelten am frühen Donnerstagmorgen ein Kellerfenster auf und drangen dann in eine Gaststätte auf der Mühlenstraße ein. Hier hebelten sie dann zwei Geldspielautomaten auf und stahlen daraus Bargeld.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

