POL-RE: Recklinghausen: Fünf Verletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Fünf Menschen wurden am Mittwoch um 15.50 h bei einem Unfall am Bruchweg verletzt. Nach den ersten Erkenntnissen war eine 32-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen kurz von ihren Kindern im Auto abgelenkt, als sie auf dem Bruchweg kurz vor dem Bahnübergang unterwegs war. Deshalb bemerkte sie nicht, dass vor ihr das Auto eines 47-Jährigen aus Herne abbremste. Die 32-Jährige fuhr auf den Wagen auf und schob das Auto noch auf den Pkw einer anderen 32-Jährigen aus Recklinghausen. Die Kinder wurden beide verletzt, ein knapp zweijähriger Junge musste stationär aufgenommen werden. Auch die Beifahrerin des Herners, eine 39-Jährige Frau aus Recklinghausen, musste behandelt werden und im Krankenhaus bleiben. Der 47-Jährige, die andere 32-Jährige aus Recklinghausen und das zweite Kind aus dem Wagen der Mutter wurden leicht verletzt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bruchweg in Richtung Süden gesperrt.

