Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall an der Friedrich-Ebert-Straße

Recklinghausen (ots)

An der Friedrich-Ebert-Straße, ungefähr an der Einmündung zur Riedstraße, kam es am Mittwoch um 15.30 h zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Marl hatte zu spät bemerkt, dass vor ihr der Wagen eines 54-jährigen Bochumers an einer roten Ampel stand. Sie fuhr auf den stehenden Pkw auf. Die Marlerin und ihr 31-jähriger Beifahrer aus Marl mussten zur Behandlung ins Krankenhaus, der Beifahrer wurde stationär aufgenommen. Das Auto der Marlerin musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrspur in Richtung Recklinghausen-Süd gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell