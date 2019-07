Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte in ein Büro an der Dorfheide ein. Die Täter hebelten das Fenster auf und durchsuchten den Raum. Sie entkamen mit einem Sparschwein.

Marl:

Die Tür einer Wohnung an der Bergstraße wurde von unbekannten Tätern aufgehebelt. Der Einbruch wurde am Mittwochmorgen entdeckt, kann aber auch schon eine Weile her sein. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entkamen unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell