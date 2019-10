Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrecher gestört

Schmallenberg (ots)

Am Mittwochmorgen meldete sich ein Zeuge bei der Einsatzleitstelle. Gegen 00.45 Uhr hörte er ein Scheibenklirren im Bereich der Sparkasse Oberkirchen. Hier beobachtete er anschließend zwei dunkel gekleidete Personen. Vom Bushaltestellenhäuschen aus gingen die Beiden zu einem Fenster und stiegen ins Gebäude ein. Nach kurzer Zeit stiegen die Täter wieder aus dem Objekt aus. Der Zeuge konnte gegen 01.00 Uhr einen silbernen Golf in der Alten Poststraße beobachten. Ob der Wagen etwas mit der Tat zu tun hat, ist nicht klar. Die eingesetzten Beamten konnten ein eingeschmissenes und aufgehebeltes Fenster, sowie einen vom Strom getrennten Geldautomaten feststellen. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell