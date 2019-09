Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Marienmünster (ots)

Zwei Autofahrer wurden am Donnerstag, 12.09.2019, gegen 13.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Höhe der Abtei Marienmünster verletzt. Ein 66-Jähriger aus Marienmünster befuhr mit seinem VW die Landstraße von Vörden in Richtung Abtei und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 239 nach links Richtung Steinheim abbiegen. Dabei übersah er den Ford Fiesta einer 39-Jährigen aus Steinheim, die in Richtung Höxter unterwegs war. Die Ford-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 66-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, die 39-Jähirge begab sich selbst in ambulanten Behandlung. Die Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro entstand, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. /Te.

