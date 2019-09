Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In geparktes Auto gefahren - ein Verletzter

37688 Beverungen (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen ist am Donnerstag, 12.09.2019, gegen 13:30 Uhr, ein 54-jähriger Mann aus Höxter mit seinem Ford auf der Bundesstraße 241, in Beverungen Dalhausen, in einen geparktes Fahrzeug geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann die Ortsdurchfahrt von Dalhausen in Richtung Borgholz. In Höhe des Hauses Untere Hauptstraße 127 kam es dann zum Zusammenstoß mit einem geparkten Ford. Durch den Unfall wurde der Höxteraner schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Auf Grund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt von Dalhausen für zwei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde für diese Zeit eingerichtet./he

