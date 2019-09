Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kleinbus entwendet

33014 Bad Driburg (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag, 10.09.2019, und Mittwochmorgen, 11.09.2019, einen grauen Opel Vivaro von einem Firmengelände an der Brakeler Straße entwendet. Am Fahrzeug war das amtliche Kennzeichen HX-NY2017 angebracht. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Bad Driburg, Tel. 05253-9870, entgegen./he

