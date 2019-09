Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Katalysatoren abmontiert und entwendet

34414 Warburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 08.09.2019, bis Dienstag, 09.09.2019, haben an der Briloner Straße in Scherfede unbekannte Täter zwei Katalysatoren von Fahrzeugen entwendet. Bei einem Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil. Dieses stand auf dem Außengelände eines Autohauses. Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um einen Opel. Dieser befand sich auf dem Außengelände eines gegenüberliegenden Autohauses. Der entstandene Schaden pro Fahrzeug beträgt rund 3000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, entgegen./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell