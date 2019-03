Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Garage aufgebrochen

Lippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter brachen im Ortsteil Waddenhausen an der Altdorfer Straße eine Garage auf und entwendeten zwei Holztische und acht dazugehörige Holzstühle. Die Tatzeit lässt sich eingrenzen auf den Zeitraum zwischen dem 10.03. und dem 16.03.2019. Hinweise bitte an die Polizei in Lage unter der Telefonnummer 05232 - 95950.

