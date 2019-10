Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Felgen-Diebe in der Jahnstraße

Meschede (ots)

Am Samstag, den 26.10.2019 gegen 3:30 Uhr, fielen zwei junge Männer auf, die insgesamt 4 Auto-Felgen von der Warsteiner Straße in die Jahnstraße trugen. Bei der Kontrolle durch die Polizei konnten die beiden polnischen Hilfsarbeiter keine schlüssigen Angaben über die Herkunft der Felgen machen. Außerdem waren sie so stark alkoholisiert, dass sie zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt werden mussten. Die Felgen wurden sichergestellt. (BT)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell