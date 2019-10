Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Blaues Fahrzeug flüchtet

Meschede (ots)

An einer Garagenzufahrt an der Hauptstraße beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine Grundstücksmauer. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten flüchtete der Unfallverursacher. An der Mauer konnten die Beamten blaue Lackspruen sichern. Die Unfallzeit liegt zwischen dem 25. und 27. Oktober. Der genaue Unfallort befindet sich zwischen der Urbanus- und Brunnenstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

