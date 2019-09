Polizei Düren

POL-DN: Einbruch am Vormittag

Merzenich (ots)

Unbekannten gelang es am Dienstag, in ein Wohnhaus an der Brunnenstraße einzusteigen. Wer hat etwas beobachtet?

Der oder die Einbrecher hebelten die Eingangstür auf und begaben sich in das Einfamilienhaus, um dieses nach Diebesgut zu durchsuchen. Mit ihrer Beute in Form von Bargeld flüchteten sie anschließend über die Terrasse und den Garten. Der Einbruch ereignete sich zwischen 09:30 Uhr und 13:15 Uhr.

Die Kriminalpolizei führte eine Spurensicherung durch. Wer die Ermittlungen mit Hinweisen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unterstützen kann wird gebeten, sich an den Notruf 110 zu wenden.

