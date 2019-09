Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Aldenhoven in der Mittagszeit

Aldenhoven (ots)

Gestern Nachmittag stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses fest, dass eingebrochen worden war. Eine Beschreibung einer verdächtigen Person liegt vor.

Gegen 14:00 Uhr verließen die Bewohner das Wohnhaus in der Straße "Im Graben". Als sie um 15:15 Uhr zurückkehrten mussten sie feststellen, dass Unbekannte eingebrochen waren und neben Bargeld weitere Wertgegenstände entwendet hatten. Die hinzugerufene Polizei stellte Hebelspuren am Fenster des Gäste-WCs fest. Hier hatten sich der oder die Täter vermutlich Zugang zum Objekt verschafft.

Der Bewohnerin des Hauses kam im Nachhinein eine Situation verdächtig vor, die sich bereits am Freitag ereignet hatte: Ein junger Mann hatte bei ihr geklingelt und gefragt, ob er bei ihr frühstücken könne, was sie verneinte. Möglicherweise steht dieser Mann in Zusammenhang mit dem Einbruch. Er wird als smarter, etwa 1,80 m großer Mann zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben. Er sprach Deutsch mit niederländischem Akzent, hatte dunkle Augen, schwarze Locken, die an den Seiten kurz geschnitten waren, und gepflegte Zähne. Er trug eine Jeans und dunkle Lederschuhe. Darüber trug er einen weinroten Parka. Außerdem hatte er ein Fahrrad dabei, auf dessen Gepäckträger ein Schirm lag.

Zeugen, die Angaben zu diesem Mann machen können oder im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

