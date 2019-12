Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Raub im Friseurgeschäft, Täter muss ohne Beute flüchten

Korbach (ots)

Am Mittwochabend überfiel ein unbekannter Täter einen Friseurladen in Bad Wildungen. Er bedrohte zwei Frauen mit einem Messer, musste aber ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 18.00 Uhr betrat der Täter das Friseurgeschäft in der Bubenhäuser Straße in Bad Wildungen. Er ging auf die Inhaberin des Ladens zu. Mit einem langen Küchenmesser bewaffnet bedrohte er die Frau und forderte sie mit den Worten "Geld her" auf, ihre Einnahmen herauszugeben. Die bedrohte Frau frisierte zu dieser Zeit gerade einer Kundin die Haare. Die Friseurin und die Zeugin gingen gemeinsam auf den Täter zu und konnten ihn so aus dem Salon drängen. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute über die Neue Friedhofstraße in Richtung Stadtmitte. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Bad Wildungen konnte der unbekannte Täter nicht mehr angetroffen werden.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

etwa 20 Jahre alt, ca.175 cm groß auffällig schlank, dunkle Augen und Augenbrauen, leicht gebräunte Hautfarbe

bekleidet mit: dunkelgrauem Kapuzenpulli, dunkler Jeanshose, Turnschuhen

trug bei der Tat eine schwarze Wollmütze mit Sehschlitzen als Maske

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt. Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Tel. 05631/9710.

