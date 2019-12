Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Drei Männer versuchen beim Werkhof einzubrechen

Korbach (ots)

Am Freitagabend versuchten drei unbekannter Täter in das Gebäude des Werkhofes in der Itzelstraße in Bad Wildungen einzubrechen.

Ein Zeuge meldete sich gegen 23.30 Uhr bei der Polizeistation Bad Wildungen. Er hatte beobachtet, wie drei Männer versuchten, eine Tür zum Gebäude des Werkhofes gewaltsam zu öffnen. Die Täter gelangten aber nicht in das Objekt, der Zeuge konnte noch sehen, wie sie in Richtung eines Spielplatzes flüchteten.

Bei der Tatortaufnahme durch eine Streife der Polizei Bad Wildungen konnte festgestellt werden, dass die Täter einen Stein durch einen Glaseinsatz einer Tür geworfen hatten. Aus dem Gebäude wurde nichts entwendet.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ein. Die drei dunkel bekleideten Täter konnten aber nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

