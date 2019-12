Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbruch in Geschäft gescheitert

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch scheiterten unbekannte Täter bei dem Versuch, in ein Geschäft für Haushaltswaren in der Auestraße in Frankenberg einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04.00 Uhr begaben sich die Täter auf das Grundstück des Geschäftes. Dort versuchten sie erfolglos in den Verkaufsraum zu gelangen: Zwei Türen hielten den gewaltsamen Öffnungsversuchen stand. Die Einbrecher lösten einen Alarm aus und mussten ohne Beute flüchten. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei Frankenberg verliefen ohne Erfolg. An den Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizeistation Frankenberg sucht nun Zeugen, Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06451-72030.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

