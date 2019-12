Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Auffällige Handytasche mit Inhalt im Supermarkt gestohlen

Korbach (ots)

Am Montag entwendete ein Unbekannter oder eine Unbekannte eine auffällige Handytasche aus der Jacke einer Frau in einem Lebensmittelmarkt in Bad Arolsen.

Die 60-jährige Bad Arolserin betrat gegen 11.40 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Varnhagenstraße in Bad Arolsen. Als sie etwa 20 Minuten später an der Kasse bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass ihre Handytasche nicht mehr in ihrer Jackentasche war. Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin hatte unbemerkt die auffällig bunte Handytasche mit bunten Eulenapplikationen aus der Jackentasche gestohlen. In der Handytasche befanden sich neben einem I-Phone auch Bargeld sowie verschiedene Papiere und Kreditkarten.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691/9799-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

